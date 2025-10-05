İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sonucu önü kesilen sürücü aracı bırakıp koşmaya başladı. Ekipler yaya olarak kaçan sürücüyü yakaladılar.



Su İstedi

Ekipler sürücü F.G.'ye alkolmetre testi yapmak istediler. Su içmeyi isteyen sürücü, alkol metreyi üflemedi. Sağlık kontrolü için Acil Servis'e götürülen sürücü, su içtikten sonra alkolmetreyi üfledi. 0.29 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, serbest bırakıldı.