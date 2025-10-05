Kafkasspor Yönetim Kurulu tarafından paylaşılan mesajda, karşılaşmadan elde edilecek tüm bilet gelirlerinin Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu özel günde tüm bilet gelirlerimizi Gazze’deki mazlum kardeşlerimize bağışlıyoruz.

Hem Kafkasspor’umuza destek olalım hem de Gazze halkına umut olalım.

Bugün her yerde Kafkasspor’un kalbi ve vicdanı atsın.”

Karşılaşma bugün saat 16.00’da İnegöl İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

Kulüp yönetimi, tüm taraftarları hem takıma destek olmaya hem de anlamlı yardım kampanyasına katkı sağlamaya davet etti.