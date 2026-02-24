Olayda 1 kişi sırtından bıçaklanarak yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde bulunan parkta Ali T. ile kimliği belirlenemeyen bir şüpheli arasından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında Ali T. isimli şahıs sırtından bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası şüpheli, kaçarak izlerini kaybettirirken, polis ekipleri park ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.