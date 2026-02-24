Bursa İl Jandarma komutanlığı İnegöl KOM ekipleri araçla uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler şüpheli aracı kovalamaca sonucu durdurup aradılar. Araçtaki gizli bölmede çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler S.A(36), H.B.(26) ve Ş.Y. gözaltına alındı.

Ekipler 2. Operasyonu da gerçekleştirdi. Bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda M.Y(48) isimli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdiler. Şahıs gözaltına alındı.

4 şahsın sorgulaması sürüyor.