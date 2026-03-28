Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. ile A.K. (16) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında T.Y., yanında bulunan bıçakla A.K.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen yaşı küçük T.C.B. ve yaşı büyük olduğu öğrenilen A.T. ile bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren T.Y., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.