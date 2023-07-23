Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesine tam destek veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu ve Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu bahçesine kurulan portatif havuzlarda 6-13 yaş grubu çocuklar yüzme öğreniyor.

Temizlik, hijyen, bakım ve eğitim hizmetlerinin Yıldırım Belediyesi tarafından verildiği havuzlardan bin 920 öğrenci yararlanıyor.

Yüzme sporunun çocuklar için çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bakanlığımızın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini çok değerli buluyor ve elimizden gelen desteği veriyoruz. Yüzme sporu çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimi için çok önemli. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımıza hem yüzme öğretiyoruz hem de yüzme sporunu sevdirmeye çalışıyoruz. 12x20 ebatında ve 125 cm derinliğinde olan havuzlarımızdan toplamda bin 920 çocuğumuz faydalanıyor. Çocuklarımızın geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.