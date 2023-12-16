Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Necmettin A. yönetimindeki 16 S 6479 plakalı servis minibüsü, Şehitler Kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolünden çıkarak bariyerlere çaptı. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, servis aracında bulunan yolcular Erdem K.(43), Fahri K.(36) ve Bekir D.(45) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.