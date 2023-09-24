Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa Ankara karayolu üzerinde alkollü şahsa ticari taksi çarptı. Kazada yaralanan şahsın üzerinden, yoldan geçen bir araç geçti. Ağır yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Akhisar mahallesi mevkiinde yabancı uyruklu Zhakhongır Baıtarov (48) karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçerken seyir halinde olan Salih A. yönetimindeki ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan adamın ayaklarının üzerinden, plakalası ve sürücüsü belirlemeyen bir araç geçti. Ağır yaralan Zhakhongır Baıtarov'a haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.