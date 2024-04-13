Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Efecan Y. yönetiminde ki 34 GMP 443 plakalı otomobile trafik nedeniyle yavaşladığı sırada arkasından seyir halinde Oğuzhan B. yönetimindeki 35 GD 5631 plakalı otomobil çarptı. Oğuzhan B.'nin otomobiline ise arkasından seyir halinde olan Altan G. yönetimindeki 10 TE 587 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, araçlarda bulunan Nejla G. (45), Cihan G. (21), Saniye Ç. (72) ve Nurhan B. (24) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI