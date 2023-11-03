İnegöl de meydana gelen 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne 6 kişi yaralanmasına neden olan kazadaki detay yürek burktu.

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yunus T. (36) yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, yoldan U dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü Yahya H. (58) yönetimindeki 16 BBB 268 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BBB 268 plakalı araçtaki yolcular Refika H. (55), Özlem D. (35), Ahmet Faruk D.(4), Abdullah Eren D.(8) ve diğer araçtaki yolcu Recep T. (48) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan Özlem Dutar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN DETAY

Özlem Dutar'ın babası Yahya H. , annesi Refika H. ve 2 çocuğu ile İznik ilçesindeki yakınlarının düğününe katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.