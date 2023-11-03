İsrail, yaralı sivilleri Gazze'den Refah Sınır Kapısı'na taşıyan ambulansları hedef aldı. Gerçekleşen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından Filistin için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, şu ifadelere değindi;

"İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz"