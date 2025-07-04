

Bursa’da faaliyet gösteren OMT çelik metal makina ısı gıda sanayi ve ticaret limited şirketi, Doğru giyim sanayi ve ticaret limited şirketi, Lolons elektronik ticaret ve bilişim hizmetleri sanayi ve ticaret limited şirketi, Necixs tekstil pazarlama sanayi ve ticaret limited şirketi, Netiş gayrimenkul inşaat sanayi ve ticaret anonim şirketi, Teknik beton turizm inşaat madencilik sanayi ve ticaret anonim şirketi, Teknik prekast beton sanayi ve ticaret anonim şirketi, G.B. kauçuk plastik otomotiv metal kalıp aparat inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi, K.R.B. otomotiv ithalat ihracat pazarlama sanayi ticaret limited şirketi, Çateks brode inşaat tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi Bursa1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, 10 firmaya da 3 aylık geçici mühlet verdi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Geçici mühlet tanınan firmalara konkordato komiserleri atandı. Mahkeme, davacı- borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devrinin ikinci bir karara kadar yasaklandığını, borçlunun, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyeceğini, kefil olamayacağını, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyeceğini, takyit edemeyeceğini ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağını bildirdi. İcra İflas Kanunu'nun (İ.İ.K) 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından aynı kanunun 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verildi. 3 aylık mühlet verilen firma hakkında yeni icra ve iflas takibi yapılamayacak. Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek sebepler süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan mahkeme tarafından duruşma günü belirlenmedi.

Kaynak: ilan.gov.tr