

Bursa'da ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarını ise kent merkezinin yanında ilçelerde de kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükorhan ilçesi Görecik Yaylası ile Orhaneli ilçesi Küçükorhan Mahallesi'nde toplam 3.4 kilometrelik güzergahta sathi kaplama yaptı. Yaklaşık 30 yıl sonra mahallelerinde sathi kaplama yapıldığını belirten bölge sakinleri, Başkan Mustafa Bozbey'e ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.