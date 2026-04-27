Yıldırım Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı'nda geniş katılımlı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Toplam 17 ekibin yer aldığı tatbikatta, ekipler koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini sahada test etti.

Tatbikata Afad ekipleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, ANDA Arama Kurtarma, Çelebi Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma, Gürsu GÜRAK Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Üç ayrı noktada eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda, senaryo gereği dere yatağında mahsur kalan yaralılar halat sistemleri kullanılarak kurtarıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi dikkat çekerken, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı.