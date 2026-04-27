

Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası taraftarlar araçlarıyla konvoy yaparak kutlama yaptılar. Kutlamalar sırasında polis ekipleri, 16 BBR 066 plakalı triportör sürücüsünün zorlukla ve kontrolsüz şekilde ilerlediğini görünce müdahale ettiler. Ekipler triportörün sürücüsü Hüseyin İ.(45)'ye alkolmetre testi yaptılar. 2.37 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 50 Bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2500 TL cezai işlem uyguladı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

