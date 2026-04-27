Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel Kurula Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile genel kurul üyeleri katıldı.

Yapılan oylamada Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) Başkanlığı'na Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık seçildi. HAGEL'de Meclis Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Işık, uzun süredir birlik içinde aktif çalışmalarda yer alıyordu.

HAGEL'de yapılan oylama sonucu birinci başkan vekili Ali Doğru ve ikinci başkan vekili de Haşim Ali Arıkan oldu.

Katip üyeler, Resul Tarman, Selim Emre Aydın seçilirken yedek üyeler ise Mehmet Çalık, Akın Uludağ oldu.

Genel Kurulda Encümen üyeliklerine Bekir Aydın, Ercan Özel, Kamil Turhan, Kağan Mehmet Usta, Mustafa Aslan, Ramazan Sevim ve Tuncay Kocabıyık seçildi. Plan Bütçe Komisyonu ise şu isimlerden oluştu: 'Selahattin Külcü, Coşkun Korkmaz, Ergül Aydın, Erdoğan Yıldız, Derya Deniz Kanar.'

Başkan Mustafa Işık toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.