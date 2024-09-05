BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde 06 Eylül 2024 tarihinde Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde 00.10-10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalarda Mustafakemalpaşa ilçesi Kazanpınar, Doğanalan, Sincansarnıç, Kocakoru, Körekem, Killik, Ağaçlı mahallerinde ve Or-Metal Mermer Fabrikasında, Nilüfer ilçesi ise Unçukuru, Üçpınar, Atlas, Kadriye, Maksempınarı, İnegazi, Ayvaköy, Fadıllı, Korubaşı (Gelemit bölgesi dahil) mahallelerinde ve civarında 06 Eylül 2024 tarihinde 00.10-10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olunması istendi.

Kaynak: İHA