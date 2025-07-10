İlan.gov.tr adresinde yayınlanan ilanlarda; Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Köyü, Bağlaraltı Mevkii Mevkii, 185 Ada, 530 Parsel sayılı 7.307,99m2’lik Şeftali Bahçesi Nitelikli Taşınmaz 11 milyon 612 bin 688,43 TL, Bursa İli, Kestel İlçesi, Narlıdere Köyü, Bağlaraltı Mevkii Mevkii, 185 Ada, 553 Parsel sayılı 5.785,58 m2’lik Şeftali Bahçesi Nitelikli Taşınmaz 9 milyon 193 bin 518,04 TL muhammen bedelle açık artırma suretiyle satılığa çıkarıldı.

İşte o ilanlar;

Kaynak: ilan.gov.tr