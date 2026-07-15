Edinilen kulis bilgilerine göre Kahramanmaraş temsilcisi, geride kalan sezonda İnegölspor formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Gümüş ile görüşmelere başladı. Taraflar arasında ilk temasın kurulduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı ifade ediliyor.

Taner Gümüş, 2025-2026 sezonunda İnegölspor'un en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu ligde 34 maçta forma giyerken, bunların 33'üne ilk 11'de başladı. Sezonu 11 gol ve 8 asistle tamamlayan başarılı futbolcu, takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri olarak öne çıktı.

Aynı grupta mücadele edecek iki kulüp arasında gerçekleşmesi muhtemel transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Kahramanmaraş İstiklalspor'un Taner Gümüş transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdığı konuşuluyor.

İnegölspor cephesinden ise transfer iddialarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar, takımın en etkili isimlerinden biri olan Taner Gümüş'ün geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.