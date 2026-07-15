Kaza, dün Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, park halindeyken yola çıkan sürcüsünün idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin hareket ettiği sırada seyir halindeki motosikletin araca çarpması ve sürücünün savrulması yer aldı.