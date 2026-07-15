Bu sene 12’ncisini düzenlediği Yaz Okulu’nda TEI çocuklara; spordan sanata, teknolojiden el becerilerine uzanan renkli etkinliklerle iki haftalık bir program sundu. Basketbol, futbol, voleybol gibi takım sporlarının yanı sıra tenis, binicilik ve paten gibi bireysel branşlar programda yer aldı. Sayısı 300’e yaklaşan katılımcı çocuklar; drama, resim, cam sanatı ve seramik atölyesi gibi sanatsal alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulurken parkur yarışmaları, sokak oyunları ve sanal gerçeklik deneyimiyle de keyifli anlar biriktirdi.

Programın kapanışında düzenlenen sertifika töreni ve madalya takdimi, TEI Eskişehir Kampüsü’nde coşkulu bir vedaya sahne oldu.