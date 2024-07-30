Nilüfer Belediyesi kaçak yapılaşmaya karşı örnek mücadelesini sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri Alaaddinbey Mahallesi'nde tarım alanına yapılan 3 bin metrekarelik kaçak yapıyı daha yerle bir etti.

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Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kentin farklı bölgelerinde imara aykırı yapılara göz açtırmayan Nilüfer Belediyesi ekipleri son olarak Alaaddinbey Mahallesi'nde tarım alanı üzerine inşa edilen 3 bin metrekarelik kaçak yapıyı yıktı.

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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, çevik kuvvet ve zabıta ekipleri eşliğinde kaçak yapı, iş makinesi ile yerle bir edildi.
Yetkililer, kaçak yapı ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: BÜLTEN