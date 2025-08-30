30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel fener alayı yürüyüşü, Atatürk heykelinden başlayarak Zafer Plaza, Altıparmak Caddesi ve Kültürpark güzergahında devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, caddeleri kırmızı beyaza boyadı. Yürüyüş sırasında binaların balkonlarından ve trafikteki araçlardan bayrak sallayarak etkinliğe destek veren vatandaşlar da bayramın coşkusuna ortak oldu. Marşlar eşliğindeki yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Zafer Bayramı'nın milletin bağımsızlık kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Böylesine anlamlı bir günde Bursalı hemşehrilerimle omuz omuza yürümek benim için büyük bir gurur. Birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman sürsün" ifadelerini kullandı.

Kalabalığın Kültürpark'a ulaşmasıyla kutlamalar burada Göksel konseriyle devam etti. Sevilen sanatçı, alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.