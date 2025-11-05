Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin kararını hatırlatarak konuya dair açıklamalarda bulundu.

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demişti.

Avukatları tahliye başvurusu yaptı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görülen dosyayla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. AİHM 2. Dairesi, 8 Temmuz’da verdiği kararda Selahattin Demirtaş’ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını “hukuki açıdan sorunlu” olarak değerlendirmişti.

Mahkeme, 7 Ekim’de ise Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ikinci kez hak ihlali kararı aldı. Bu kararın ardından Adalet Bakanlığı, 8 Ekim’de karara itiraz ederek dosyanın AİHM Büyük Dairesi’nde yeniden görüşülmesini talep etti. Ancak Büyük Daire, itirazı reddetti. Bu gelişme sonrasında Demirtaş’ın avukatları tahliye talebinde bulundu.