Şahısların hesaplarına sızan bir grup, 14 milyon 714 bin liralık vurgun yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı, bunlardan 27'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda 'İnat Box' adlı uygulamanın cep telefonları ve televizyonlara yüklenerek, ücret karşılığında dizi, film ve spor müsabakalarının izinsiz şekilde yayınlandığını tespit etti.

46 Kişiden 14 Milyon Lira Çaldılar

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak girdikleri belirlendi. 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındı.

43 Kişi Gözaltında

Yapılan incelemeler sonucunda 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı.

27'si Tutuklandı

Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.