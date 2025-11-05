İhaleye katılacak alıcılar, peşin ödeme yapmaları halinde fiyat üzerinden %20 indirimden yararlanabilecek. Vadeli alımlarda ise alıcılar, taşınmaz bedelinin %25’ini peşin ödeyip kalan kısmı 24 aya kadar taksitlendirebilecek.

Satışa sunulacak taşınmazlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Mersin, Muğla gibi büyükşehirlerin yanı sıra Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Yozgat gibi şehirler yer alacak.

Bursa’da Mustafakemalpaşa Fevzidede'deki 12.137,63 m² büyüklüğündeki tarım ve hayvancılık tesisi alanının muhammen bedeli 64.700.000 TL olarak belirtilirken Nilüfer Demirci’deki 2.395,51 m² büyüklüğündeki plansız alanın muhammen bedeli 11.300.000 TL olarak açıklandı.

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla gerçekleştirilecek ve internet üzerinden çevrimiçi olarak takip edilebilecek. Tüm detaylar ve taşınmaz listesi “www.emlakmuzayede.com.tr” adresinde yer alacak.

