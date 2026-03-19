Resmî Gazete’de yayımlanan 11079 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Türkiye genelinde 55 Hazine taşınmazı özelleştirme listesine dahil edildi.

Bu kapsamda Bursa'da dikkat çeken iller arasında yer aldı.

Karar kapsamında Bursa’nın Nilüfer, Yıldırım ve Yenişehir ilçelerinde bulunan toplam 6 parsel özelleştirme programına alındı.

Listeye giren taşınmazlar şöyle:

Nilüfer – Fethiye Mahallesi 1887 ada 3 parsel

Yenişehir – Yenigün Mahallesi 469 ada 14 parsel

Yıldırım – Ertuğrulgazi Mahallesi 1879 ada 6 parsel

Yıldırım – Samanlı Mahallesi 3540 ada 241 parsel

Yıldırım – Samanlı Mahallesi 3543 ada 154 parsel

Yıldırım – 152 Evler Mahallesi 7342 ada 6 parsel

Söz konusu araziler Hazine mülkiyetinde bulunuyor ve önümüzdeki süreçte satış, kiralama ya da gelir ortaklığı modeliyle değerlendirilmesi planlanıyor.