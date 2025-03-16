

Bursa Süper Amatör Lig'inde şampiyonluk mücadelesi veren Yavuzselim Gençlerbirliği Spor, önümüzdeki hafta oynanacak play-off maçları için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, genç sporcuların bu haftaki antrenman programı iftar saatine denk geldi. Fakat takımın oyuncuları ne orucu, ne de antrenmanı yarıda bırakmadı. Takımın teknik direktörlüğünü yapan Osman Kara'nın kontrolünde devam eden antrenmanda akşam ezanın okunmasıyla düdük çalındı ve sporcular idmana kısa bir mola verdi. Saha kenarına koşup hurma ve suyla iftarı açan genç sporcular, tekrar sahaya dönüp idmana devam etti. Azimli sporcuların o anları kendisini izleyen vatandaşlardan tam puan aldı.



Takımın antrenörlüğünü yapan Osman Kara, "Ramazan ayında ilk kez antrenman yaptık. Bu hafta maçımız yok fakat önümüzdeki hafta oynanacak maç için antrenman, saat 7-8 arasına denk geldi. Ramazan'a denk gelmesi de ayrı bir güzel. Oruç tutan sporcularımızın iftarını hafif bir şekilde açtık. Hurma ve suyla iftarını açıp tekrar sahaya döndüler. Ufak bir antrenmandan sonra Kulüp Başkanımız Latif Aybayrak'ın da sporcularımıza jesti geldi. Antrenman sonunda börek yiyeceğiz. Güzel bir etkinlik oldu, Ramazan'ın bereketini yaşıyoruz. 20-25 kişilik bir sporcu kadromuz var. Play-off maşlarına hazırlanıyoruz. Hedefimize odaklandık" diye konuştu.