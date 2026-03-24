Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik yansımalarının hissedilmeye başlandığını ifade ederek, Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılmasına tepki gösterdi. Von der Leyen, Orta Doğu’daki gerilimin sona erdirilmesi için İran ile diplomatik görüşmelere başlanması gerektiğini belirtti.

"Müzakere masasına dönmenin ve çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz." diyen von der Leyen, Orta Doğu'da durumun küresel enerji tedarik hatları açısından kritik bir hal aldığını vurguladı.

Von der Leyen, "Hepimiz doğal gaz ve petrol fiyatlarının zincirleme etkilerini hissediyoruz. Bu durum işletmelerimizi ve toplumlarımızı etkiliyor. Ancak en önemli husus, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılması ve Orta Doğu'da gördüğümüz çatışmaların sona erdirilmesidir." dedi.

AB ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda üstlenebileceği role de değinen von der Leyen, "AB liderleri, çatışmalar sona erdiğinde bir operasyon ya da misyon öngörebileceklerini açıkça ifade ettiler. Ancak Hürmüz Boğazı'nda gerekli kapasitenin sağlanmasına ilişkin kararlarını değerlendirmek bana düşmez." diye konuştu.

İran'a Hürmüz tepkisi

AB Komisyon Başkanı, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına da tepki göstererek "Bu çatışmadan derin endişe duyuyorum. İran, mayın döşeme, insansız hava araçları ve füze saldırıları ile ticari gemi geçişlerini engellemeye yönelik diğer girişimlere derhal son vermelidir." çağrısında bulundu.

Von der Leyen, "İran'ın silahsız ticari gemilere yönelik son saldırıları, petrol ve gaz tesisleri dahil sivil altyapıya yönelik saldırıları ve İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması kabul edilemez ve kınanmalıdır." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukukun vazgeçilmez temel prensiplerinden biri olduğunu da vurguladı.