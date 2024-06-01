Kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciri Gratis’in 15. yılına özel uyguladığı indirimde mağazalarda izdiham oluştu. Bursa’da da içeride oluşan yoğunluktan dolayı kapıları kapatan çalışan ve müşteriler arasında zaman zaman kavga çıktı. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, içeride ise sıra ve son kalan ürün kadınlar bir birine girdi.

Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciri Gratis, 15. yılına özel 31 Mayıs’ta 250 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli yüzde 75 indirim uyguladı. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde kuyruğa girdi. Yoğunluk sebebiyle mağaza çalışanları kapılara kapatarak müşterileri içeriye sıra sıra aldı. İndirim adeta izdihama dönüşürken, faydalanmak isteyen vatandaşlar son ürünler için bir birine girdi.

Alışveriş merkezlerinin güvenlik görevlileri de kargaşaları önlemeye çalıştı.