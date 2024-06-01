Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş projelerini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Ücretsiz Ring Seferi sözünü gerçekleştiren Başkan Ali Tombaş, şimdi de Sultanbeyli Kart sözünü yerine getirdi. Tombaş, “Sultanbeylili vatandaşlarımıza özel Sultanbeyli Kart artık hizmetinizde. Tüm sosyal tesislerde yüzde 20 indirim avantajı sunuyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, icraatlerine devam ediyor. Seçim döneminde verdiği sözleri tek hayata geçiren Başkan Ali Tombaş, şimdi de Sultanbeyli Kart’ı vatandaşların hizmetine sunduklarının müjdesini verdi.

Seçim vaatleri, icraate dönüşüyor

Geçtiğimiz günlerde Ücretsiz Ring Seferlerin başlatıldığını duyuran ve öğrenciler başta olmak üzere halkın büyük bir kesiminin takdirini kazanan Başkan Ali Tombaş, yeni bir icraate daha imza attı. İlk günden beri yoğun bir mesaiyle çalışmalara odaklanan Başkan Ali Tombaş, “Sultanbeylimiz için çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bir yandan çok sayıda projemizin eş zamanlı olarak yapımına başlarken diğer yandan da tamamlanan projelerimizi halkımıza sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Seçim döneminde söz verdiğimiz Sultanbeyli Kart artık halkımızın hizmetinde. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Tombaş: “Sultanbeyli Kart ücretsiz teslim alınabilecek”

Başkan Ali Tombaş, “Sultanbeyli’de ikamet eden herkes Sultanbeyli Kart alabilecek. Herhangi bir kart ücreti ödenmeyecek. Üstelik belediyemize ait tüm sosyal tesislerde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. İlerleyen zamanlarda ilçemizdeki özel işletmelerle anlaşma yapıp hem Sultanbeyli Kart’ın kullanım alanını genişletmeyi hem de esnaflarımıza katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sultanbeyli Kart teslim almak isteyenler için; AYDOS, Mimar Sinan Millet Bahçesi ve Sultan Korusu’ndaki sosyal tesislerde başvuru merkezleri oluşturuldu. Vatandaşlar sadece kimlik ibraz ederek Sultanbeyli Kart alabilecek.

Öte yandan, online başvuru yapmak isteyenler https://kart.sultanbeyli.bel.tr/ adresinden kolaylıkla başvuru yapabilecek. Daha sonra tercih ettiği sosyal tesisten kartını direkt teslim alabilecek.