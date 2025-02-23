Olay, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi 4. İpek Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kadir Ç. alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Alkollü olarak 4. İpek Sokak'a gelen Kadir Ç., park halindeki 16 LJN 03, 16 AVZ 842 ve 16 LUG 34 plakalı üç araca çarptı. Kaza sonrası çıkan gürültüyle uyanan sokak sakinleri, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.





Ters kelepçeli halde ekiplere askerlik anılarını anlattı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren Kadir Ç.'ye ters kelepçe takıldı. Elleri kelepçeli halde ekiplerle sohbet eden Kadir Ç., askerlik anılarını anlattı. Alkometreyi üfleyen Kadir Ç., 1.87 promil alkollü çıktı. Kadir Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.





Sokak sakinlerinden kedi kurtarma operasyonu

Öte yandan, yaşanan kaza sonrası ayağı 16 AVZ 842 plakalı aracın tekerine sıkışan kedi, kazaya karışan aracın tekerinin havaya kaldırılmasıyla kurtuldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ayrıca, 1.87 promil alkollü çıkan Kadir Ç.'ye 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 48 bin 300 lira para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.