Dünya genelinde etkili olan COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda çekmelerini sağlayan düzenleme, şimdi kapsamı genişletilerek yeniden düzenleniyor.

CEZASI KESİNLEŞMİŞ OLANLAR FAYDALANMIŞTI

Temmuz 2023'te yapılan denetimli serbestlik düzenlemesiyle ilgili, yasanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışmalar gündeme gelmişti. Bu düzenleme, denetimli serbestlik süresi beş yıl veya daha az kalan hükümlülerin, kalan cezalarını dışarıda çekmelerine olanak tanıyordu. Ancak, 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olan hükümlüleri kapsayan bu kolaylık, aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamıyordu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin de desteklediği yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olan kişilerin de kapsam dahilinde olması planlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yakın zamanda TGRT Haber kanalındaki bir yayında bu konuda bir düzenleme yapılabileceğini belirtmişti.

PARTİLER UZLAŞIRSA HAREKETE GEÇİLECEK

Muhalefet partileri bir süredir, kamuoyunda COVID izni olarak bilinen düzenlemeyle ilgili yeni bir adım atılmasını talep ediyor. Bu konuda TBMM'ye sunulan kanun teklifleri de bulunuyor. Son olarak, İyi Parti aynı konuda bir kanun teklifi sundu. AK Parti kaynakları ise, yakında TBMM gündemine gelecek Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında partiler arasında uzlaşma sağlanması durumunda, ortak imza ile ekleme yapılabileceğini ifade etti.

KRİTİK TARİH 31 TEMMUZ 2023

Düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlemiş olan kişiler de kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak. Bu düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalan hükümlüler yararlanacak. Böylece, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen ve denetimli serbestlik süresi beş yıl veya daha az kalan kişiler, kalan cezalarını denetimli serbestlik altında çekecek. Yeni düzenleme ‘Kısmi Af’ olarak adlandırılacak. Eski düzenlemede ise sadece 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanlar bu haktan faydalanabiliyordu.

BU KEZ 'SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH' ESAS ALINACAK

AK Parti kaynakları, eski düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna tartışmaların da haklılığına dikkat çekerek “İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı, aynı cezaları aldılar. Ama birininkinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Ama bu gecikme de insanların kendilerinden kaynaklanmayan bir gecikme, yargı süreçlerinden kaynaklanan bir gecikme. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O sebeple 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınmalı. Evrensel hukuk kuralları bunu gerektiriyor” dedi.

SAYI HENÜZ BİLİNMİYOR

AK Parti ve Adalet Bakanlığı kaynakları, yapılacak yeni düzenlemeden faydalanacak olanların sayısının belli olmadığını belirterek “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin sayısı çıkarılabilir, ancak cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Şu anda toplam bir sayı ortaya çıkmaz” diye konuştu.