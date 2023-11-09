Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla düzenlenen Arıcılıkta Başarı Yöntemleri Paneli'nde sürdürülebilir arıcılığı ele aldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panelin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gökhan Dinçer, şehrin tarım ve hayvancılık potansiyelinin arttığını belirterek, arıcılık sektöründe Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu vurguladı.

Dinçer, "Bursa olarak 100 binin üzerinde kovanla önemli bir noktadayız ve arı sütü üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma verdiğimiz destekler artarak devam edecek" dedi. Bursa Tarım İl Müdürü İbrahim Acar da Bursa'nın tarımsal anlamda önde gelen illerden biri olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ciddi destekler sağladığını ifade etti.

Acar, "Bursa'nın tarımsal üretim hasılası 2022'de 43 milyar lira civarında ve bu rakamın 2023'te daha da yüksek olacağını öngörüyoruz. Arıcılık alanında da başarılıyız ve 100 bin civarında kovanımız mevcut. Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas ise panelin düzenlenmesine destek veren Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Ayrıca, açılış töreninde Başkanvekili Gökhan Dinçer, Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yılın başarılı arıcıları seçilen isimlere arıcılık malzemeleri takdim etti.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Hasan Hüseyin Oruç'un yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Aslı Özkırım ve Veteriner Hekim Dr. İbrahim Çetin, arı sağlığı ve arı yetiştiriciliği konularında üreticilere bilgi verdi.