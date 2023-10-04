Bursa'da yaşanan vahim olayın duruşması sırasında, Kamuran Pınar Acar adlı kadının (45), yeğeni Cem Muhammet A.'yı (11) kilitli bir odada alıkoyduğu iddiasıyla 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı dava devam etti. Duruşmada tanıklar ve avukatlar dinlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşma 15 Kasım'a ertelendi.

Olay, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bir apartmanda gerçekleşti. Ev sahibi Aydın S., Kamuran Pınar Acar'a evini kiraya vermişti, ancak Acar kira ödememişti. Ev sahibi, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak durumu bildirdi. Mahkeme, Kamuran Pınar Acar'ın evden tahliye edilmesine karar verdi. İcra ekibi, evi açmak için çilingir yardımıyla içeri girdiğinde, dairenin içinde çöp yığınlarına dönüşmüş bir evle karşılaştı. Kapısı kilitli olan bir oda buldular. Bu odanın kapısını açtıklarında ise baygın halde yatan bir çocukla karşılaştılar. Çocuğun kilitlendiği, tuvaletini odaya yapmak zorunda kaldığı ve çok zayıf olduğu görüldü.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilerek çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun uzun süre boyunca bu odada alıkonulduğu ve vücudunda yaraların olduğu belirlendi. Kamuran Pınar Acar ise başlangıçta serbest bırakıldı, ancak daha sonra Cem Muhammet A.'yı alıkoyduğu iddiasıyla tekrar gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Acar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Cem Muhammet A., tedavisi tamamlandıktan sonra annesinin yanına gönderildi. Bu trajik olayın ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı ve tedavi sonrası Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

'BULUNMASAYDI, HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Kamuran Pınar Acar hakkında hazırlanan 7 sayfalık iddianame, 5 ay süren bir soruşturmanın sonucunda tamamlandı. İddianamede, suçlamaları reddeden Acar'a yönelik "İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs", "Çocuğa eziyet", "Çocuğu kaçırma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla 27 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, iddianamede Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili bir rapor da sunuldu. Raporda, suç tarihinde Acar'ın akıl hastalığı bulunmadığı ve zayıf bir durumda olmadığı belirtildi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda ise, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği ve yaşaması için zamanında bulunmamış olsaydı hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

İddianameye göre, Cem Muhammet'in durumu dosyaya giren fotoğraflarla da teyit edildi ve yaklaşık 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi.

Duruşmada, tutuklu sanık Acar ve tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren duruşma sonucunda, sanık tahliye talebinde bulundu ancak mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.