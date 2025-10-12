Bursaspor Menemen’i 3-0 yendi.
Bursaspor, 41. dakikada Ertuğrul İdris Fuat’ın golüyle skorda üstünlüğü yakaladı.
85. dakikada Hakkı Türker’in golüyle Bursaspor farkı ikiye çıkardı.
90+9’da Sertaç’ın golüyle Bursaspor Menemen’e 3 fark attı.
Maç 3-0 skorla sona erdi.
BURSASPOR: 27 Anıl Atağ, 24 Alperen Babacan, 4 Ertuğrul Ersoy, 57 Taha Batuhan Yayıkcı, 93 Barış Gök, 35 Musa Çağıran, 1 Sertaç Çam, 11 İlhan Depe, 5 Tunahan Ergül, 14 Hakkı Türker, 7 Hamza Gür.
MENEMEN FK: 99 Yusuf Karagöz, 77 Eyüp Poyraz, 5 Onur Akdeniz, 6 Batuhan Özduran, 3 Hakan Özkan, 58 Fırat Arslan, 8 Emre Keskin, 25 Yiğit Kerem, 70 Efe Taylan Altunkara, 10 Seçim Can Koç, 9 Baran Demiroğlu.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT