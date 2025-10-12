Hakemler: Mertcan Erölmez, Mehmet Sonay, Mehmet Özgür İşbilen
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş(Dk 72 Yücel Candemir) Kerem Dönertaş(Dk 90 Mustafa Tetik) Yasin Ozan(Dk 72 Hasan Alp Altınoluk) Mete Sevinç, Hüseyin Afkan(Dk 90+2 Taha Cebeci) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz
Beykoz Anadolu spor A.Ş.: Kurtuluş Yurt, Doğan Ateş(Dk 67 Berkay Kara) Melik Derin(Dk 74 Berat Ali Genç) Yusuf Akyel, Zihni Temelci(Dk 67 Ulaş Oktay Yıldız) Muhammed Enes Durmuş(Dk 90+3 Seyfi Boran Özkan) Yusuf Onur Arıkan(Dk 90+3 Erhan Kara, Ozan Papaker, Gençer Cansev, Turan Tuzlacık
Sarı kartlar: Orhan Aktaş, Bekir Sevgi, Kerem Dönertaş, Enes Yılmaz (İnegölspor) Onur Arıkan, Enes Durmuş, Turan Tuzlacık (Beykoz)
Kırmızı kart:
Goller: Yasin Ozan, Kerem Dönertaş, Taha Cebeci (İnegölspor) Ozan Papaker(pen) (Beykoz)
Maçtan önemli dakikalar
30'ncu saniyede gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
19'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Kerem'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
45+2'nci dakikada Beykoz penaltı kazandı. Topun başına geçen Ozan Papaker, topu ağlarla buluşturdu. 2-1
90+5'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Taha'nın vuruşu ağlarla buluştu. 3-1