Türkiye’de ise her yıl on binlerce yeni vaka tespit ediliyor. Uzmanlara göre, erken tanı ile tedavide başarı oranı yüzde 90’ların üzerine çıkıyor.

Bilimsel çalışmalar, erken evrede saptanan meme kanserinde cerrahi tedavinin başarısının yüzde 90’ların üzerine çıktığını gösteriyor. Bu aşamada yapılan müdahaleler sadece hastalığı kontrol altına almakla kalmıyor; aynı zamanda kadınların yaşam kalitesini ve beden bütünlüğünü de koruyor.

Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Poyrazoğlu, erken tanının cerrahi açıdan önemine dikkat çekerek, "Geç kalınan her gün, tedavi seçeneklerini daraltıyor. Oysa erken evrede yakalanan meme kanserinde, meme koruyucu cerrahilerle çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Hastalar hem sağlıklarına kavuşuyor hem de yaşam standartlarını kaybetmeden yollarına devam edebiliyor" dedi.

20 yaşından itibaren her kadının ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini belirten Dr. Poyrazoğlu, 40 yaşından sonra ise düzenli mamografi ve doktor kontrollerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Poyrazoğlu, cerrahi alandaki gelişmelerden bahsederek, "Son zamanlarda uyguladığımız özel cerrahi tekniklerle başarı oranlarımız daha da yükseldi. Erken tanıyla birlikte bu teknikler sayesinde hem hastalıkla mücadelede güçlü sonuçlar elde ediyoruz, hem de hastalarımızın yaşam kalitesini koruyabiliyoruz" diye konuştu.

Dr. Poyrazoğlu, farkındalık ayı kapsamında yapılan seminerler ve taramaların sadece sembolik etkinlikler olmadığını, toplumun bu konuda bilinçlenmesi için büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Sonuç olarak, meme kanseriyle mücadelede en güçlü silah hâlâ aynı: Erken tanı ve zamanında, doğru cerrahi müdahale" şeklinde sözlerini tamamladı.