Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, Ankara Yolu istikametinde seyrettiği sırada 16 BMG 886 plakalı bir otomobil tarafından önü kesildi.

Yoluna devam eden motosikletli genç vardığı yerde park ettiği esnada, daha önce önünü kesen otomobil sürücüsü gelerek aynasını kırdığını söyledi.

Ne olduğunu anlamayan motosiklet sürücüsü, otomobilin başına gitti. Otomobilin aynasının sallandığını gören motosiklet sürücüsü "ne zaman çarptığımı hatırlamıyorum kameram açık kayıtlara bakalım" dedi. Otomobil sürücüsü ise kayıtlara bakıldığı esnada olay yerini terk etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.