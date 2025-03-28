Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı boyunca mezarlıklara ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bayram boyunca mezarlıklara ulaşım ücretsiz! Ramazan Bayramı'nda sevdiklerini anmak için mezarlık ziyareti yapacak hemşehrilerimize ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Arife gününden(29 Mart 2025) başlayarak, bayram boyunca(30-31 Mart ve 1 Nisan 2025), 10.15-18.30 saatleri arasında, saatte bir gerçekleştirilecek karşılıklı otobüs seferlerimiz ile Hamitler, Hasköy ve Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'na ücretsiz ulaşım sağlayabilirsiniz. Hamitler Kent Mezarlığı'na gidecek hemşehrilerimiz, Kent Meydanı otobüs durağından, Hasköy Kent Mezarlığı'na gidecek hemşehrilerimiz, Emek İstasyonu'ndan, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'na gidecek hemşehrilerimiz, Kestel İstasyonu'ndan kalkacak ek seferlerimiz ile ücretsiz ulaşımlarını sağlayabilirler. Detaylı bilgi için, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketimiz Burulaş'ın web sitesini(http://burulas.com.tr) ziyaret edebilir veya Burulaş Çağrı Merkezi(0850 850 99 16) ile iletişime geçebilirsiniz" dedi.

Kaynak: Haber merkezi