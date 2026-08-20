Sultan Su İnegölspor altyapısında genç futbolcuların gelişimine yönelik çalışmalar sürerken, akademi gruplarına anlamlı bir sponsorluk desteği geldi.

Altyapı Başkanı Sercan Şen, Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu Özgür Şahin ve sponsor firma temsilcisi Mehmet Bayram arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, altyapı akademi gruplarını kapsayan sponsorluk anlaşması hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle genç futbolcuların daha iyi şartlarda eğitim alması, teknik ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve İnegölspor altyapısının daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

“ALTYAPIYA YAPILAN HER YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR”

Sultan Su İnegölspor Altyapı Başkanı Sercan Şen, altyapının kulübün en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, genç futbolcuların gelecekte İnegölspor formasını en iyi şekilde temsil etmeleri için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şen, “İnegölspor’un en önemli değerlerinden biri altyapısıdır. Burada yetişen çocuklarımızın gelecekte kulübümüzün formasını en iyi şekilde temsil etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmet Bayram ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Altyapımıza yapılan her yatırım, İnegölspor’un geleceğine yapılan yatırımdır.” dedi.



GENÇLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu Özgür Şahin ise altyapıdaki genç futbolcuların gelişiminin yalnızca saha içerisindeki çalışmalarla sınırlı olmadığını belirterek, teknik, taktik, fiziksel ve mental gelişimin bir bütün olarak ele alındığını ifade etti.

Şahin, sponsorluk desteğinin genç futbolculara daha iyi imkânlar sunulması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNE KATKI SAĞLAYABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE”

Sponsor firma temsilcisi Mehmet Bayram da İnegölspor altyapısına destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bayram, “Evlatlarımız yıllarca İnegölspor altyapısında forma giydi, antrenman yaptı ve müsabakalara çıktı. Bugün gençlerimizin yanında yer almak bizim için ayrı bir gurur. Çocuklarımızın hayallerine katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sultan Su İnegölspor yönetimi, gerçekleştirilen sponsorluk desteği nedeniyle başta Mehmet Bayram olmak üzere İsmail Bayram, Cengiz Bayram ve Mehmet Sünbül’e teşekkür etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, gençlerin daha iyi şartlarda yetişmesi ve İnegölspor’un geleceğinin sağlam temeller üzerine kurulması adına gerçekleştirilen iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Sultan Su İnegölspor’un geleceğinin altyapıda yetişen genç futbolcularla şekilleneceğine dikkat çekilirken, kulübün altyapıya yönelik çalışmalarının ve destek arayışlarının devam edeceği belirtildi.