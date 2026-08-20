Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul Adalar'ın güneyinde yaklaşık 20 kilometre çapındaki bir alan içerisinde toplam 117 deprem tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda, depremlerin büyüklüklerinin 0.7 ile 3.1 arasında değiştiği belirtildi. 19 ve 20 Ağustos’ta meydana gelen ve moment tensör çözümü yapılabilen depremlerin normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına sahip olduğu ifade edildi. Kandilli Rasathanesi, kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu olmasının depremlerin benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini gösterdiğini bildirdi.

Bölgede yaşanan hareketliliğin zaman ve mekan bakımından kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğinde olduğu kaydedilirken, bu tür küçük deprem kümelerinin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman görülebildiği belirtildi.

Bölgedeki sismik aktivitenin; depremlerin konumu, derinliği, büyüklüğü ve kaynak mekanizması özellikleri açısından Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7/24 izlendiği bildirildi.