Bursa’da vatandaşlar gece saatlerinde bayram alışverişi yapmak için çarşıya akın etti.

Bursa’da bayramı kutlayacak olan vatandaşlar, alışveriş için gece saatlerinde çarşıya akın etti. Adım atacak yer kalmayan çarşı pazar esnafının yüzü satışlarla güldü. Tarihi Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı, Okçular, Tuzparazı ve Reyhan bayram alışverişi yapan vatandaşlarla doldu taştı.

Çarşıda esnaf olan Koray Şenol pazardan memnun olduğunu belirterek, “Pazardan memnunuz insanlar çok yoğun. Yarın Kurban Bayramı insanların kendilerini çok sakatladığı bayramlardan bir tanesi, herkes dikkatli olsun. Kendilerini riske atacak hareketler yapmasınlar. Hayvanları kaçırdıkları zaman hayvanı daha çok agresifleştirmesin. Bıçaklarla kendilerini kesmesinler hastaneleri kalabalıklaştırmasın.”

Esnaf, vatandaşın yapmış olduğu alışverişten memnun olurken, çarşı gece boyunca açık olacak.