"Mıdı tenyo", Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesindeki balıkçıların kullandığı bir terimdir. Balık avlama işlemi sırasında balıkçıların ağı denize atarken veya denizden toplarken yaptıkları işlemi ifade eder. Bu işlem hem balıkların ağa takılmasını sağlar, hem de avlanan balıkların tekneye alınmasını kolaylaştırır. Bu terim, özellikle halk arasında ve balıkçılıkla uğraşan kişiler tarafından sıkça kullanılır.

Mıdı tenyo hangi alanlarda kullanılır?

Mıdı tenyo terimi, genellikle balıkçılık sektöründe kullanılır. Özellikle Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yaygın olan bu tabir, balıkçıların ağlarını denize atma ve toplama eylemlerini ifade eder. Yani, balık ağlarının kullanımıyla ilgili işlemleri tanımlar.

Bu nedenle, balıkçılıkla ilgili konuşmalarda, balıkçılıkla ilgili eğitim ve öğretim materyallerinde, balıkçılık sektörüne dair yazılarda ve belgesellerde "mıdı tenyo" ifadesine rastlamak mümkün olabilir.

Bunun yanı sıra, bu tabir bazen halk arasında genel bir deyim olarak da kullanılabilir. Ancak temel olarak, bu terim balıkçılık ve denizcilikle ilgili bağlamlarda kullanılır.