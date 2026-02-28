Baygın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Görevi başında kamu düzenini sağlamak üzere denetim faaliyeti yürütürken saldırıya uğrayan Zabıta Müdürlüğü personelimiz Rasim Büyük’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Cumartesi pazar alanı dışında, mevzuata aykırı şekilde kurulan ve ilçe dışından gelen seyyar satıcılara yönelik yapılan müdahale sırasında personelimize fiziki saldırıda bulunulmuş; dudak bölgesine dört dikiş atılmış, göz çevresinde darp meydana gelmiştir. Kamu görevini icra eden bir personele yönelik gerçekleştirilen bu çirkin saldırı yalnızca bir şahsa değil, devlet otoritesine ve kamu düzenine yapılmış açık bir saldırıdır.

Zabıta teşkilatımız; esnafımızın hakkını korumak, haksız rekabeti önlemek, şehir düzenini muhafaza etmek ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde alışveriş yapabilmesini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakârca görev yapmaktadır. Kamu hizmetini yerine getiren çalışanlara yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz.

Bem-Bir-Sen Bursa Üç No’lu Şube olarak, görevini onurla yerine getirirken saldırıya uğrayan çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; sorumluların hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kamu çalışanları yalnız değildir. Emekçinin, alın terinin ve kamu hizmetinin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.”