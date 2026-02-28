Geleneksel manyetik ve elektronik depolama aygıtları birkaç yıl içinde bozulma eğilimi gösterirken, bu proje dijital çağın en büyük sorunlarından biri olan "veri ömrü"ne odaklanıyor.

Kodun üretiminde, yüksek performanslı kesici aletlerin kaplanmasında kullanılan ince seramik filmler tercih edildi.

Kodun her bir pikseli sadece 49 nanometre genişliğinde. Bu, görünür ışığın dalga boyundan yaklaşık on kat daha küçük.

QR kodu, odaklanmış iyon demetleri kullanılarak seramik katmana kazındı.

Bu teknolojiyle, tek bir A4 kağıdı boyutundaki alana 2 terabytetan fazla veri sığdırmak teorik olarak mümkün.

Binlerce yıl sürecek veri depolama

Projenin başındaki isimlerden Prof. Paul Mayrhofer, mikrometrik yapıların günümüzde sıra dışı olmadığını ancak bu ölçekte stabil ve okunabilir bir kod oluşturmanın asıl başarı olduğunu vurguladı.

Seramik malzemelerin seçilme nedeni, aşırı koşullarda bile atomların yer değiştirmemesi ve verinin bozulmadan kalabilmesi.

Cerabyte ve TU Wien araştırmacılarına göre bu teknolojinin avantajları:

Uzun Ömür:Veriler yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca bozulmadan saklanabiliyor.

Sıfır Enerji:Geleneksel veri merkezlerinin aksine, seramik depolama birimleri veriyi korumak için sürekli enerjiye veya soğutmaya ihtiyaç duymuyor.

Sürdürülebilirlik:Enerji tüketimi gerektirmediği için karbon emisyonlarını azaltma potansiyeline sahip.

Geleceğin veri saklama yöntemi mi?

Araştırma ekibi, şimdi bu teknolojiyi laboratuvar ortamından endüstriyel ölçeğe taşımayı hedefliyor.

Bir sonraki adım, yazım hızını artırmak ve basit QR kodlarının ötesinde karmaşık veri yapılarını seramik filmlere güvenli bir şekilde işleyebilmek olacak.