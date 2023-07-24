İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Burcam firmasının farklı alanlarda toplam 30 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Burcam cam üretim tesisinde çalışmak üzere 30 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

BURCA 30 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Yenice Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Burcam firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Burcam firması, üretim tesisinde; kesim, yatay (pah) rodaj, delik, dik rodaj, bizote, serigraf ve temper alanlarında çalışmak üzere 18-45 yaş aralığında, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan, tercihen en az lise mezunu vasıflı vasıfsız toplam 30 personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular 26 Temmuz Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”