Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında İznik ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muharrem Y. yönetimindeki 26 UC 414 plakalı araç, yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçup, su kanalına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlileri, 45 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Muharrem Y.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.