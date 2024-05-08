Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, seçimden önce vermiş olduğu sözlerden biri olan hayvan barınağı ve sokak hayvanları doğal yaşam alanı projesinin ilk adımını nisan bitmeden attı. Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısına Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (YEDOHA), Yenişehirli hayvanseverler, profesyonel hayvan bakım uzmanları ve belediyenin kurum müdürleri katıldı.

Soruna neşter vurmalıyız

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ercan Özel, ilçede sokakta yaşayan can dostlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntının olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hızlı bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Yenişehir’de bu soruna neşter vurmamız gerekiyor” dedi. Ciddi adımların bir an önce atılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Özel, şu anda birçok sokak canlısının tedaviye ve kısırlaştırılması gerektiğine değindi. Başkan Ercan Özel, “Elimizdeki tüm imkanları değerlendirerek ilçemizdeki sokak hayvanlarının tedavilerini ve kısırlaştırmalarını acilen yaptırmalıyız. Eğer geç kalırsak önünü alamayacağımız durumlarla karşılaşabiliriz”

Barınaktan daha fazlası olacak

Hayvan barınağı ve sokak hayvanları doğal yaşam alanı projesinden de bahseden Başkan Ercan Özel, “Bizler hayvanların bir yere kapatılarak mahkum edilmesini istemiyoruz. Yapacağımız projede can dostlarımızın rehabilite edilebileceği, rahat hareket edebilecekleri bir ortam olmasını istiyoruz. Ayrıca içerisinde sosyal tesislerin olacağı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği ve hayvan sevgisinin aşılanabileceği bir yer yapmak istiyoruz. İçerisinde at biniciliğinin de olması, sadece Yenişehir’e değil, İnegöl’e ve İznik’e de hizmet vermesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Hayvanseverler projeye fikirleriyle ortak oldu

Başkan Ercan Özel’in hayata geçirmeyi planladığı projeye tam not veren Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği, Yenişehirli hayvanseverler ve hayvan bakım uzmanları, fikirlerini belirterek projeye ortak oldu. Toplantıda ayrıca, acil çözülmesi gereken konular da masaya yatırılarak öneriler değerlendirildi.