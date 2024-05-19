Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre bugün saat 10:30' da Millet Bahçesi Yerleşkesinde yapılacak etkinlikle alakalı, Çekirge Atatürk Müze Evi önünden başlayarak Millet Kütüphanesi üstü (Altıparmak Eski Stadyum) meydanı istikametine kadar ters yönden Gençlik Yürüyüşü düzenleneceğinden, saat 09:30'dan itibaren kortej yürüyüşü süresince araç trafiğine kapatılacak.

Diğer yandan bugün saat 19:30'da Demokrasi Şehitleri Meydanından Kent Meydanına kadar yapılacak olan yürüyüşle alakalı Haşim İşcan Caddesinden-Demokrasi Meydanı-Altıparmak Caddesi-Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı ve Fevzi Çakmak iniş istikameti Kent Meydanına kadar bağlantı yolları saat 18:30' dan itibaren kortej yürüyüşü süresince araç trafiğine kapatılacak.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılacak güzergâhları kullanacak vatandaşların görevlilerce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet etmesi gerekmektedir.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün belirttiği alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Dikkaldırım-Zübeyde Hanım Doğumevi Kavşağı-Oulu Caddesi-İzmir Yolu-Gençosman Kavşağı-Ankara Yolu-Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için alternatif yollar üzerinden hareket etmeleri ve ekiplerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara uymaları gerekmektedir"